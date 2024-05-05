مطالبات شعبية بتشغيل قطار سامراء يومياً

طالب مواطنون باستثمار محطة القطار في مدينة سامراء للعمل على مدار الأسبوع من اجل التخفيف من معاناتهم خاصة بعد القرار الأخير برفع أسعار البنزين.هل من امكانية تشغيل قطار سامراء يومياً؟تابع التفاصيل في التقرير أعلاه مع محمود الكنعاني