تجار الشورجة والرصافي يطالبون بايجاد حل لمعاناتهم‎

لم يقف الحال عند رفع سعر الصرف ونقص الخدمات ليتجاوز ذلك بقرار وصفوه بانه سيقضي على ارزاقهم.. اصحاب المحال في الشورجة والرصافي نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بايقاف قرار احالة محالهم للاستثمار.كاميرا السومرية تنقل صوت التجار ومعاناتهم في هذا التقرير.