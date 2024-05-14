الديوانية.. عمال مشروع محطات الطاقة تحت خطر التسريح

الديوانية

يَخشى مهندسو وعمال مشروع صيانة محطات الطاقة من تسريحهم بعد انتهاء العقد مع الشركة الكورية العاملين فيها، فيما أكدت لجنة الطاقة بمجلس محافظةبقائهم في وظائفهم.هل ستلتزم لجنة الطاقة بوعودها تجاه العمال؟اليك مطالب المهندسين في التقرير أعلاه من السومرية