قصة ابو مصطفى ليست مثل الجميع.. خوف وضرب وإطلاق النار

بسبب خلاف عائلي تعيش عائلة بغدادية حالة من الهلع والخوف بعد ان اقدم عدد من الاشخاص على الاعتداء بالضرب والدهس واطلاق النار على رب الاسرة مادفع عائلة المجني عليه لمناشدة الجهات المعنية بالقبض على الجناة.العائلة تروي للسومرية عن تفاصيل الواقعة وتعبر عن خوفها في ظل انتشار السلاح المنفلت الذي بات يهدد امن المجتمع، وغياب الرادع الحقيقي ضد مرتكبي الجرائم والاعتداءات.تابعوا التقرير أعلاه مع أمير خفاجي على السومرية للتفاصيل