التجاوزات على الحصص المائية تدفع فلاحي الديوانية إلى الهجرة!

اضطر اهالي قرى قضاء ال بدير شرقي محافظة الديوانية على هجرة قراهم بسبب التجاوزات على الحصص المائية من قبل مزارعين من جهة محافظة واسط فيما طالب نواب الجهات المعنية برفع التجاوزات على الأنهار.وبماذا طالب عضو الجمعيات الفلاحية فرحان صلال لوقف هجرة الفلاحين؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع حيدر إنذار