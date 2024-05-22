بعد نشره في الجريدة الرسمية.. ضمان التقاعد الاختياري يدخل حيز التنفيذ وترقب لشريحة العمال لتنفيذ بنود القانون



بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يدخل التقاعد الاختياري حيز التنفيذ بعد ما تم نشره في الجريدة الرسمية وسط ترقب من شريحة العمال لإكمال اجراءات القانون.



المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي يشرح عبر السومرية عن تفاصيل الإجراءات اللازمة.. فتابعوا التفرير أعلاه مع حسين عدنان لمعرفتها!