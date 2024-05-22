السمك في الموصل.. إرتفاع جنوني بالأسعار والمواطن غاضب!

تواصل اسعار بيع الاسماك في محافظة نينوى ارتفاعها ما دفع المواطنين الى العزوف عن الشراء هذا الارتفاع عللته مديرية الموارد المائية الى هدم الاحواض غير الرسمية ومنع الصيد في الانهر.ماذا قال التجار للسومرية عن إرتفاع أسعار السمك وبماذا طالبوا الحكومة لكي يتمكن المواطنون من الشراء؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع ايهاب الكاسر.