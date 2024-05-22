من صرح صحي إلى هيكل لا فائدة منه... إليكم حال مشروع مستشفى حي الرسالة في بغداد

مشروع مهمل منذ عقود.. مستشفى حي الرسالة في بغداد "هيكل" لا فائدة منه رغم الحاجة اليه

على مدى عقدين تسيد التلكؤ والاهمال مشروع مستشفى حي الرسالة في بغداد ليتحول الصرح الصحي الى هيكل لا فائدة منه رغم اهميته



كيف وصف ساكنو المناطق القريبة حال المستشفى وبماذا طالبوا الحكومة؟



كل التفاصيل في هذا التقرير مع أمير الخفاجيعلى السومرية.