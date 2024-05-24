سياسيون يريدون وضع يدهم على ارض "الشعبة الخامسة" بحجة الإستثمار!

بحجة الاستثمار.. سياسيون فاسدون يسعون للسيطرة على ارض "الشعبة الخامسة" في الكاظمية



يسعى سياسيون متنفذون داخل قبة البرلمان للسيطرة على ارض الشعبة الخامسة في الكاظمية بحجة الاستثمار، ليرفض اهالي المنطقة هذا الامر



وبماذا طالبوا الدولة من خلال مناشداتهم عبر السومرية؟ التفاصيل في هذا التقرير مع هشام وسيم