عداد التكسي .. ترحيب من المواطنين ورفض من اصحاب الاجرة

مساع حكومية لتفعيل نظام العداد في سيارات الاجرة ليعود الى العمل في الايام المقبلة, ردود الفعل كانت متباينة حيث رحب المواطنون بالفكرة فيما رفضها اصحاب سيارات الاجرة لاسباب عدة ابرزها الزخم المروري في العراق!تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية