المناقشات النيابية والعجز المالي يؤخران اقرار جداول الموازنة



احتاجت الحكومة نحو ستّة أشهر قبل التصويت على موازنة السنة المالية الحالية لترمي كرة التأخير في ملعب البرلمان لتمريرها بعد مناقشات مستفيضة



التفاصيل في هذا التقرير من السومرية