ازمة الزحامات تتفاقم ومطالبات بوقف استيراد السيارات

شكا العديد من سائقي السيارات والفنيين من رداءة البنزين المحسن في بعض المحطات رغم قرار رفع سعره مؤخرا ما تسبب بأعطال كثيرة بالمركبات.

وقف استيراد السيارات وتسقيط القديم منها من اهم الحلول التي يجب على الدولة العمل بها للخلاص من أزمة الازدحامات بحسب سائقي المركبات. تابع هذا التقرير المفصل من السومرية.