مؤشر خطير .. ارتفاع اسعار المجمعات السكنية في صلاح الدين

على الرغم من انتشار المجمعات السكنية في صلاح الدين الا انها تحمل اسعارا مبالغا بها بحيث تصل الوحدة السكنية الى اكثر من مئة وخمسين مليون دينار ما اثار حفيظة المواطنين هناكمدير استثمار المحافظة د. أمين عزيز يشرح للسومرية عن تفاصيل الأزمة التي يعاني منها الأهالي.التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع محمود الكنعاني