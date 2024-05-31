ثلاث فتيات يلقين حتفهن نتيجة تسمم حاد ومن المتهم؟

نتيجة تسمم حاد.. ثلاث فتيات يلقين حتفهن..ودوائر الزراعة والصحة في مرمى الاتها







بفاجعة جديدة.. لقت ثلاث فتيات حتفهن جنوب بغداد نتيجة تسمم حاد، فيما حمل ذوو الضحايا المسؤولية الكاملة لدائرتي الزراعة والصحة في بابل وبغداد

هشام وسيم يروي تفاصيل الحادثة ويجري مقابلات مع أهل الضحايا الذين ألقوا اللوم على دائرتي الصحة والزراعة.