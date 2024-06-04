استياء الاف العاملين بعد تسريحهم من العمل بسبب استثمار الأراضي الزراعية

تعرضت المشاريعُ الزراعيةُ الاستثماريةُ التي كانت توردُ آلافَ الأطنانِ من الأسماكِ سنويًا في واسط إلى تهديدٍ بالزوالِ، بسببِ القراراتِ الحكوميةِ الأخيرةِ التي حولت ملكيتَها، ما جعل تلك المساحاتِ مهددةً بالإزالةْالعاملون في هذه المشاريعِ عبروا عن غضبهم من الاجراءات وما هي حقوقهم التي طالبوا بها؟كل التفاصيل في هذا التقرير مع حسين موحان على السومرية