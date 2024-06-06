سامراء.. المواطنون يأملون منحهم قطع الأراض المسلوبة

عشرة اعوام مضت ولم توزع قطع الاراضي في سامراء، موظفون أطباء ومهندسون وحتى منتسبو القوات الأمنية، أحيلوا إلى التقاعد ولم ياخذوا استحقاقهم حتى هذه اللحظة.ماذا قال مدير بلدية سامراء المهندس محمد احمد للسومرية عن هذه المشكلة؟كامل التفاصيل في هذا التقرير مع محمود الكنعاني