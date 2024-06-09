الديوانية.. مشاريع غير مكتملة وشركات أجنبية متلكئة

غياب الرقابة والمتابعة ادى الى تلكؤ انجاز مشروع ملعب السنبلة في الديوانية الذي احيل لاحدى الشركات التركية منذ اكثر من عشر سنوات، فيما فتحت الحكومة المحلية ملف تلكؤ عمل الشركات التركية لمتابعة انجاز المشاريع.

القنصلُ التركي خلال زيارتِه الى الديوانية تحفظ على الاجابةِ عن سؤالِ السومرية حول الشركات التركية المتلكئةْ ، فيما كشف رئيس المجلسِ عن طرح ملف الشركات التركية المتلكئة امام القنصلِ لمتابعتِها. تابعوا آراء القنصل التركي ومجلس المحافظة في التقرير أعلاه مع حيدر انذار.