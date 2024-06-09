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"حبر على ورق".. مطارُ الموصل حلمُ ضائعُ رغم تعهد حكومية بإعادة تأهيله
بالفيديو
السومرية نيوز – خاص
سنوات طويلة وماتزال نينوى ثاني اكبرِ المحافظاتِ بلا مطار، رغم تعهد الحكومات المتعاقبة بإعادة إعمار وافتتاح مطار الموصل الدولي.
2024-06-09 | 10:19
2024-06-09T10:19:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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"حبر على ورق".. مطارُ الموصل حلمُ ضائعُ رغم تعهد حكومية بإعادة تأهيله
908 مشاهدة
السومرية نيوز – خاص
سنوات طويلة وماتزال نينوى ثاني اكبرِ المحافظاتِ بلا مطار، رغم تعهد الحكومات المتعاقبة بإعادة إعمار وافتتاح مطار الموصل الدولي.
الا ان تلك الوعود بقيت حبرا على ورق دون نتائج يلمسها اهالي الموصل الذين تباينت ردود افعالهم بشأنه.
وبزيارةِ رئيسِ الوزراءِ السابق، تم وضعُ الحجرِ الاساسِ لإعادةِ اعمارِ المطار واستبشرت نينوى خيراً، الا ان التلكؤَ هو سيدُ الموقفِ حتى اللحظةِ، الامرُ الذي تسبب بردودِ فعلٍ متباينةٍ لاهالي الموصل.
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