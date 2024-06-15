مطالبات بحل ازمة الطاقة الكهربائية في واسط

مع تفاقم أزمة تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة، واسط تجددت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وايجاد حلول سريعة لازمة الكهرباء، فيما يرى مراقبون ان كثرة الوعود الحكومية جعلت المواطن يَفقد الثقة بالمسؤولينهل سيستجيب مجلس المحافظة لمطالب الومواطنين؟حسين موحان ومعه التفاصيل في هذا التقرير من السومرية