التمايز في الخدمات يثير غضب أهالي الموصل.. فيديو

الواقع الخدمي.. اهالي الموصل يشكون من حالة التمايز في الخدمات بين مناطقهم والاحياء الراقية.

يشكو اهالي الموصل من تمايز واضح في تقديم الخدمات بين مناطق المحافظة، مؤكدين أن مناطقهم تعاني من تدهور ملحوظ في مستوى الخدمات عكس نظيراتها الراقية التي يسكنها اغلب المسؤولين وفق تأكيداتهم.



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