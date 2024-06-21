العراق يشهد انحساراً بالمساحات الخضراء!

خمسون درجة مئوية او مايقاربها، ارتفاع جديد في درجات الحرارة تشهده معظم محافظات البلاد، في ظل انحسار المساحات الخضراء وتوقعات بتنامي ظاهرة التصحر خلال الفترة المقبلةمدير إعلام الأنواء الجوية العراقية عامر الكاظمي ينوه عبر السومرية على ضرورة تقليل الحركة تحت أشعة الشمس وماذا قال أيضاً؟التفاصيل في هذا التقرير مع حسين عدنان