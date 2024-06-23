ازمة مياه تتفاقم في سامراء بعد 10 أيام على انقطاعها

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ازمة مياه تتفاقم في قضاء سامراء اثر انقطاعه عن المدينة منذ اكثر من عشرة ايام ما اجبر المواطنين على شراء المياه من الحوضيات في وقت تطرح التساؤلات عن مصير الاموال الكبيرة التي خصصت لتطوير الواقع الخدمي.