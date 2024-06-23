"ابو مصطفى" يمثل معاناة البغداديين مع الكهرباء

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مع غياب الحلول الناجعة لأزمة الكهرباء يشكو مواطنون من عدم استقرار أو غياب الطاقة. "ابو مصطفى" احد الاشخاص الذين شكوا من سوء واقعهم أمام عدسة السومرية. وهو حال لا يختلف كثيراً عن وضع اي عائلة في العاصمة وبقية المحافظات.