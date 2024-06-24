ملف العشوائيات.. 550 داراً سكنية في البصرة سيتم تحويلها لحديقة عامة

لم تنجح الخطط التي وضعتها الحكومة المحلية في البصرة لازالة العشوائيات التي بُنيت بطريقة غيرِ شرعية ،منطقة كازينو لبنان احدى المناطق التي شهدت مؤخرا حملةً كبيرةً لرفعِ التجاوزات، الاهالي شكوا من الاجراءات الاستفزازية التي رافقت الحملة دون ايجاد بديل.كيف ردّ نائب محافظ البصرة ماهر العامري على شكاوى المواطنين؟تابعوا التقرير مع علي البطاط لمعرفة التفاصيل