كراجات اغلقت ابوابها وموظفو الهيأة يبتزون السائقين في التقاطعات!

رغم صرف المليارات على كراجات النقل الخاص داخل بغداد لا تزال اغلبها مغلقة الابواب، في وقت يقوم فيه موظفو الهيأة بابتزاز السائقين داخل التقاطعات والشوارع العامة.اصحاب باصات وعجلات اجرة يناشدون عبر السومرية وزارة النقل لانقاذهم من الابتزاز الذي يتعرضون له في الشوارع. إليكم ما قالوه في هذا التقرير.