افتقار شروط السلامة في نهر الحسينية يودي بحياة المواطنين

طالب اهالي قضاء الحسينية بمحافظة كربلاء بمنع السباحة في نهر القضاء وذلك لغرق العديد من الشباب فيه فيما حذرت مديرية الموارد المائية في المحافظة من السباحة في النهر لافتقاره لأبسط شروط السلامة.اليك ما شاركه مدير الموارد المائية في كربلاء عبد الامير رشيد مع كادر السومرية في التقرير أعلاه مع انور العكيلي.