امتعاض شعبي في نينوى بسبب تراجع تجهيز الكهرباء

امتعاض شعبي في نينوى بسبب تراجع ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية فيما قدم مجلس المحافظة اربعة مقترحات للمساهمة بحل معضلة الكهرباء في المحافظة.ما هي النقاط الأربع التي اقترحها مجلس محافظة نينوى لحل أزمة الكهرباء في المحافظة؟التفاصيل في هذا التقرير مع إيهاب الكاسر