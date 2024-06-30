غضب شعبي في الديوانية بسبب أداء الشركة الإسبانية في مشاريع تأهيل الأحياء

اثار موضوع إحالة مشاريع تأهيل اثنين واربعين حيا في الديوانية الى الشركة الاسبانية سخطا كبيرا خاصة بعد المباشرة باعمالها وكشف عن امكانياتِها المحدودة.ما هي الشكوك والتوقعات المتعلقة بإحالة مشاريع تأهيل الأحياء في الديوانية إلى الشركة الإسبانية؟تابع التفاصيل في التقرير أعلاه من السومرية