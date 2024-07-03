المشنقة التي تلتف حول الأعناق تفتكّ بالشباب في العراق!

حالات الانتحار.. ظاهرة الانتحار تدق ناقوس الخطر في المجتمع..والشباب هم الضحية

شهدت حالات الانتحار تصاعدا ملحوظا خلال الفترة الماضية، اخرها كان تحركات مجموعة متطرفة دفعت الشباب لانهاء حياتهم بطرق مؤلمة



فماذا قالت الباحثة الأجتماعية ابتسام الشمري عن هذه الآفة الخطيرة التي تهدّد حياة الشباب في العراق.