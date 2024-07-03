ظاهرة مافيات الأراضي تتصاعد في العراق بقوّة السلاح!

ناشد احد المواطنين الحكومة والقضاء لانقاذه من جهة متنفذة استحوذت على ارضه شمال بغداد، رغم امتلاكه السندات الرسمية التي قدمها الى القضاء الذي حكم باحقيته لكن دون جدوىماذا قال صاحب الأرض احمد الخزاعي لكادر السومرية عن هذه الواقعة؟تابعوا التفاصيل في هذا التقرير