مواكب العزاء تنصب وانتشار امني في الديوانية

مع بدء شهر محرم الحرام تُنصب مواكب العزاء والخدمة في الديوانية، في وقت يشهد شارع المواكب ومقترباته انتشارا امنيا لتوفير الحماية اللازمة.مسؤول ممثلية مواكب الديوانية علي مهدي يوضّح للسومرية عن الخطط لشهر محرم.التفاصيل في هذا التقرير مع حيدر انذار