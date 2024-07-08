السور الكونكريتي يخنق مدينة سامراء والاهالي يطالبون بإزالته

اكثر من خمس عشرة سنة مضت على انشاء السور الكونكريتي الذي يحيط بمدينة سامراء.. السور تم انشاؤه حينها لدواع امنية ومع انتفاء الحاجة لوجوده يطالب الاهالي بازإلته وفك ما سموه بالحصار عن المدينة.ناشد المواطنون عبر السومرية المعنيين لإيجاد حلّ لهذه المشكلة وماذا قال قائممقام سامراء ارشد عبد السلام؟كال التفاصيل في هذا التقرير مع محمود الكنعاني