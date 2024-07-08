العتبتان الحسينية والعباسية تقيمان مراسم تبديل الرايات ايذانا ببدء شهر محرم‎

ايذانا ببدء شهر محرم.. العتبتان الحسينية والعباسية تقيم مراسم تبديل الرايات الحمراء الى اللون الاسود.

ايذانا ببدء شهر محرم الحرام، العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تقيمان مراسم تبديل الرايات الحمراء الى اللون الاسود. مراسل السومرية انور العكيلي واكب المراسم في هذا التقرير.