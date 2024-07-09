مياه الشرب تنقطع عن أهالي حي بدر في المحمودية

اهالي حي بدر في المحمودية يناشدون لتوفير الماء الصالح للشرب.

ناشد سكنة منطقة حي بدر في قضاء المحمودية الجهات الخدمية من اجل توفير المياه بعد انقطاعها لأكثر من ستة عشر يوما متتاليا.



تابع مناشدات المواطنين مع حسين عدنان في هذا التقرير.