الخدمات في واسط... فساد مالي واداري وصفقات مشبوهة مع الشركات المنفذة‎

تعيش محافظة واسط حالة من التدهورِ الحاد في الخدمات الاساسية، جراء سوء التنفيذ من قبلِ الشركات العاملة والحكومة المحلية المشرفة، طريقا كوت بغداد وكوت عمارة، احدُ الشواهد على التخسفات والتموجات رغمَ الافتتاح منذ مدة قصيرة، اما شبكات مجاري الصرف الصحي وباقي الخدمات فحَدِّث ولا حَرَجماذا قال المراقب أحمد الحجارللسومرية عن هذه المشكلة؟ التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع حسين موحان