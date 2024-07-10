مطالبات بوضع حد لأسعار الصرف في اربيل

صرف الدولار.. استياء من تذبذب اسعار الصرف ومطالبات بوضع حد للتسعيرة







اعرب تجار العملة في محافظة اربيل عن استيائهم بسبب تذبذب سعر صرف الدولار وسط دعوات للحكومة الاتحادية بوضح حد للسيطرة على التسعيرة



التفاصيل في هذا التقرير مع رياض عزيز