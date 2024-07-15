الطالبة الكفيفة رقية تتفوق بمعدل 98%: قصة إلهام وتحدي

رغم كونها كفيفة.. الطالبة "رقية" تنجح من الصف الثالث الى الرابع بمعدل 98 بالمئة



الدعم الكبير من والدي رقية كان هو الحافز والدافع لها للاستمرار والتفوق على قريناتها الطالبات، لتلهم قصتها عشرات الالاف من الفتيات اللواتي توفرت لهن وسائل الدراسة والراحة مقارنة بها



ماذا شاركت الطالبة مع عدسة السومرية عن تحدياتها ونجاحها؟ اليكم التفاصيل في هذا التقرير