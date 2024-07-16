امرأة تتعرض للضرب داخل مركز شرطة في بغداد

بعد ذهابها للشكوى.. امرأة تتعرض للضرب والاعتداء داخل احد مراكز الشرطة في بغداد







بعد تعرضها للضرب والاعتداء داخل احد مراكز الشرطة في بغداد، تناشد لمياء الجهات المعنية لانصافها والتحقيق بقضيتها التي يشوبها الكثير من الغموض



هل استجابت الحكومة لمطالب لمياء؟



تابعوا التفاصيل في هذا التقرير مع حسين عدنان