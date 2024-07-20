انتقادات واسعة تطال جلسة مجلس النواب

عقب الإعلان عن جدول اعمال الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد انتهاء عطلته التشريعية، انتقد مراقبون غياب الفقرات المهمة وابرزها انتخاب الرئيس عن جدول الأعمال وهو ما يؤشر على استمرار الخلافات السياسية .آراء المختصين في هذا التقرير مع صالح الطيب