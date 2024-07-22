بغاية التخريب... إلقاء القبض على المتسببين بحرائق أربيل‎

حرائق عدة التهمت الاسواق التجارية في اقليمِ كردستان اخرها سوق قيصرية القلعة في اربيل، بعد احتراق سبعِمئة وسبعة وعشرين محلا تجاريا لم يتبق منها الا الرماد والخسائر المالية.بعد التعاون بين وزارتي الداخلية والاقليم، اتضح وجود متسببين كانت غايتُهم التخريب، ليتمَ إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للجهات المختصةفما مصيرهم بحسب آراء الأهالي؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع رياض عزيز