العراق بحاجة لقرابة 8 ملايين وحدة سكنية لانهاء أزمة السكن

يحتاج العراق إلى ثمانية ملايين وحدة سكنية لإنهاء ازمة السكن التي وصلت لذروتها، بعد ارتفاع عدد السكان في السنوات الاخيرة وعدم تناسبه مع عدد الوحداتما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم أزمة السكن في العراق؟التفاصيل في هذا التقرير