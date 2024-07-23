رغم عدم استحصال الموافقات الرسمية.. مستثمر متنفذ يصر على بناء مول في قلب بغداد

السومرية نيوز - خاص

ناشد مواطنون، امانة بغداد بفتح ملف احد المولات التجارية التي يسعى مستثمر لبنائه في المنطقة المحاذية لسريع محمد القاسم رغم عدم استحصاله الموافقات الرسمية للبناء.



وشرع المستثمر ببناء "مول تجاري" رغم عدم استحصال الموافقات الرسمية.



وشرع المستثمر ببناء "مول تجاري" رغم عدم استحصال الموافقات الرسمية.



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