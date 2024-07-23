جفاف بلاد النهرين.. مشكلة متشعبة وحلول مؤجلة‎

حملة لترشيد استهلاك المياه، تحركات شرعت بها وزارة الموارد المائية، الغرض منها رفع الوعي لدى المواطن خاصة وما تمر به البلاد من ازمة تضطر الجميع للتكاتف من اجل عبورها.هل ستتمكن الوزارة من انهاء التجاوزات على الحصص المائية باجراءات صارمة؟.. شاهد ماذا قال المتحدث باسم الموارد المائية في هذا التقرير.