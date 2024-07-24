صدمة كبرى لطلبة مراحل منتهية بعد تسجيل نسب نجاح ضئيلة!

بعد اعلان النتائج.. طلبة "مراحل منتهية" يصدمون باعداد المكملين والمعيدين لهذا العام



نتائج صادمة تفاجأ بها طلبة المراحل الدراسية المنتهية اذ تصدرت نسب المعيدين والمكملين القوائم المعلنة لتشكل صدمة للعديد منهم, فيما توقع كثيرون الامر نتيجة صعوبة الاسئلة وعدم توفر الاجواء الملائمة

استمعوا لمناشدة أولياء أمور الطلبة لكادر السومرية في هذا التقرير أعلاه