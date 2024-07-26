اتفاقية بملايين الدولارات لدعم الزراعة العراقية

التغيرات المناخية كان لها النصيب الابرز في تراجع الزراعة، وبالرغم من كثرة البرامج والاتفاقيات الا ان عدم السيطرة على التغيرات المناخية وغياب الدعم لقطاع الزراعة، قد يبقي العراق بمراكز متاخرة في قائمة الدول الزراعية المنتجة. فهل يكفي الدعم الدولي للزراعة العراقية لمواجهة التغيرات المناخية؟تابعوا التفاصيل على السومرية