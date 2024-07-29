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بغداد تنتفض: احتجاجات واسعة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية
بالفيديو
بعد محاولات تمريره.. اعتراض شعبي وجدل نيابي على تعديل قانون الاحوال الشخصية
2024-07-29 | 03:15
2024-07-29T03:15:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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بغداد تنتفض: احتجاجات واسعة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية
486 مشاهدة
بعد محاولات تمريره.. اعتراض شعبي وجدل نيابي على تعديل قانون الاحوال الشخصية
تظاهر العشرات من المواطنين داخل بغداد احتجاجا على تعديل قانون الاحوال الشخصية، مطالبين الجهات المعنية بايقافه ومنع محاولات تمريره داخل قبة البرلمان
التفاصيل كاملة في هذا التقرير
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