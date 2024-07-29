بغداد تنتفض: احتجاجات واسعة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية

بعد محاولات تمريره.. اعتراض شعبي وجدل نيابي على تعديل قانون الاحوال الشخصية

تظاهر العشرات من المواطنين داخل بغداد احتجاجا على تعديل قانون الاحوال الشخصية، مطالبين الجهات المعنية بايقافه ومنع محاولات تمريره داخل قبة البرلمان

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