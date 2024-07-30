مستقبل قانون الأحوال الشخصية: جدل مستمر وتوقعات بالتعديل

بين القبول والرفض.. ترجيحات باحتمالية اعادة تعديل قانون الاحوال الشخصية بعد رفعه من جدول الاعمال

رغم حجم الخلافات التي اثارها تعديل قانون الاحوال الشخصية يسعى نواب الى اعادة القانون على جدول اعمال البرلمان في الجلسات المقبلة،هو ما سيزيد الازمة تعقيدا حسب كثيرين.

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