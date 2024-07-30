المشهد السياسي المضطرب: هل يدفع المواطن الثمن؟

في ظل الصراعات التي تطغى على الساحة السياسية، يرى المواطن العراقي أنّ ذلك يؤثر على الحركة الاقتصادية والتجارية، إذ أن غض الطرف عن وضع المعالجات للازمة القائمة يدفع ثمنه المواطن الذي يشكو من ضنك العيش.

بعدما كانت الاوساط الشعبية تنتظر الوفاء بالوعود المتعلقة بتحقيق مصالحها من خلال القوانين والتشريعات، يرى مواطنون أن ذلك لم يتحقق لانشغال السياسيين بالصراعات والمصالح الشخصية.

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