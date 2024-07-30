بعد آلاف الوفيات في العراق.. دعوات لتشديد العقوبات المرورية

تتصاعد المطالبات الشعبية في واسط بضرورة وضع اجراءات رادعة لكثرة المخالفات المرورية في المحافظة، في وقت سجلت صحةُ واسط ثلاثةَ آلاف حالة اصابة واكثرَ من مئةٍ وتسعين حالةَ وفاة خلال النصف الاول من العامِ الحاليفهل تكون العقوبات الصارمة حلاً للحد من استخدام الهواتف أثناء القيادة؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع حسين موحان