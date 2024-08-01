اغتيال هنية يشعل ردود فعل فلسطينية ودولية

جريمة اغتيال هنية.. ردود افعال فلسطينية ودولية للجريمة واتهامات للكيان الصهيوني بتأجيج الصراع

تتوالى ردود الأفعال الفلسطينية والدولية على حادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حيث اقدم الكيان الصهيوني على ارتكاب هذه الجريمة اثر غارة استهدفت مقر اقامته في طهران، وجاءت العملية بعد ساعات من مشاركة هنية في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

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